День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:46

В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины

Ушаков: спецслужбы России и Украины периодически проводят встречи в ОАЭ

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Представители российских и украинских спецслужб периодически проводят встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе бесед стороны обсуждают щепетильные вопросы, в том числе обмен пленными.

Это представители специальных служб Украины и России — они периодически встречаются и обсуждают весьма щепетильные, я бы сказал, вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными, — сказал Ушаков.

Помощник главы государства также прокомментировал появившиеся в СМИ публикации, якобы содержащие стенограмму его разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ушаков назвал их «сливами». Он выразил мнение, что таким образом некие силы пытаются помешать нормализации диалога Москвы и Вашингтона.

Ушаков также отметил, что есть предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Вместе с ним Россию посетят и другие представители администрации Белого дома.

Россия
Кремль
Юрий Ушаков
Украина
Киев
переговоры
ОАЭ
спецслужбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз покажут балет «Щелкунчик» в Большом театре
«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России
Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
Большой театр назвал еще один способ купить билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.