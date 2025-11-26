В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины

Представители российских и украинских спецслужб периодически проводят встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе бесед стороны обсуждают щепетильные вопросы, в том числе обмен пленными.

Это представители специальных служб Украины и России — они периодически встречаются и обсуждают весьма щепетильные, я бы сказал, вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными, — сказал Ушаков.

Помощник главы государства также прокомментировал появившиеся в СМИ публикации, якобы содержащие стенограмму его разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ушаков назвал их «сливами». Он выразил мнение, что таким образом некие силы пытаются помешать нормализации диалога Москвы и Вашингтона.

Ушаков также отметил, что есть предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Вместе с ним Россию посетят и другие представители администрации Белого дома.