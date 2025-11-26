День матери
26 ноября 2025 в 11:32

В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам мирного плана

CNN: между США и Украиной сохраняются разногласия по трем пунктам мирного плана

ВС Украины ВС Украины Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Соединенным Штатам и Украине до сих пор не удалось прийти к компромиссу по американскому плану урегулирования конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, между ними сохраняются существенные разногласия сразу по трем ключевым пунктам соглашения.

«Консенсус» действительно был достигнут по большинству пунктов мирных предложений США из 28, обнародованных на прошлой неделе... Однако <…> существуют как минимум три ключевые области, где сохраняются существенные разногласия, — говорится в публикации.

Уточняется, что хоть Вашингтон и Киев и достигли «определенного прогресса» по вопросу контролируемой ВСУ части Донбасса, конкретные формулировки достигнуты не были. Также сохраняются разногласия по ограничению численности армии Украины и ее отказе от членства в НАТО.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не подпишет мирный план США по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине. По его словам, перед Москвой стоит задача освободить украинский народ.

