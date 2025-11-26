День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:16

«Он в это не играет»: Захарова искрометно пошутила об ИИ и фон дер Ляйен

Захарова: ИИ отказался бы ассоциироваться с фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Искусственный интеллект отказался бы ассоциироваться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, глава Еврокомиссии десятилетиями разрушает европейские устои и традиции.

Я думаю, что искусственный интеллект отказался бы быть ассоциирован в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет, — сказала Захарова в ответ на вопрос о возможности замены главы Еврокомиссии на ИИ.

Ранее представитель МИД заявила, что обсуждение мирного урегулирования и переговоров по Украине «сводит скулы» чиновникам Европейского союза. Данный комментарий был сделан в ответ на высказывания главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и председателя Еврокомиссии.

Кроме того, Захарова подвергла резкой оценке заявления Европейского союза о путях установления мира на Украине. Дипломат охарактеризовала их как абсурдные, указав на явные несоответствия в позиции Брюсселя и напомнив о прецеденте Косово.

Мария Захарова
МИД РФ
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как выглядит непубличный муж Шарыкиной
Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября
Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.