«Он в это не играет»: Захарова искрометно пошутила об ИИ и фон дер Ляйен

Искусственный интеллект отказался бы ассоциироваться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, глава Еврокомиссии десятилетиями разрушает европейские устои и традиции.

Я думаю, что искусственный интеллект отказался бы быть ассоциирован в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет, — сказала Захарова в ответ на вопрос о возможности замены главы Еврокомиссии на ИИ.

Ранее представитель МИД заявила, что обсуждение мирного урегулирования и переговоров по Украине «сводит скулы» чиновникам Европейского союза. Данный комментарий был сделан в ответ на высказывания главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и председателя Еврокомиссии.

Кроме того, Захарова подвергла резкой оценке заявления Европейского союза о путях установления мира на Украине. Дипломат охарактеризовала их как абсурдные, указав на явные несоответствия в позиции Брюсселя и напомнив о прецеденте Косово.