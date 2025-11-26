День матери
26 ноября 2025 в 08:29

Фон дер Ляйен назвала основную тему переговоров с Рубио

Фон дер Ляйен обсудит с Рубио вопрос изъятия российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит с госсекретарем США Марко Рубио вопрос изъятия российских активов, сообщила пресс-служба ЕК. Разговор пройдет в рамках видеоконференции с участием представителей «коалиции желающих». Наряду с активами, во время переговоров коснутся темы новых пакетов санкций.

Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна не намерена передавать Украине замороженные российские активы без гарантий Евросоюза, поэтому Брюссель заручился поддержкой Рима в этом вопросе. Он счел неприемлемым изымать средства Москвы ради Киева без четких обязательств ЕС.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что право решать будущее замороженных российских активов якобы принадлежит Европе. Глава государства объяснил это тем, что активы находятся на территории ЕС. По его мнению, этого достаточно для передачи ответственности за судьбу заблокированных средств Европе.

