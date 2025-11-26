«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому

Президент США Дональд Трамп уже не допустит ситуации, когда его украинский коллега Владимир Зеленский меняет позицию в ходе обсуждения мирной инициативы, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход. Как передает РИА Новости, по мнению парламентария, до этого лидер бывшей советской республики могу поехать в тур по Европе и затем изменить свою точку зрения.
Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут, — указала депутат.
Ранее Трамп заявил, что европейские союзники примут на себя основную ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине. Он пояснил, что страны ЕС крайне заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта.
Президент также отметил, что прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы рассматривать как существенную уступку в пользу Украины. Американский лидер подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования более выгодным для Москвы, чем для Киева. По его словам, РФ демонстрирует готовность к переговорам и хочет разрешетить кризис.