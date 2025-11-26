«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому Депутат Скороход заявила, что Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию

Президент США Дональд Трамп уже не допустит ситуации, когда его украинский коллега Владимир Зеленский меняет позицию в ходе обсуждения мирной инициативы, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход. Как передает РИА Новости, по мнению парламентария, до этого лидер бывшей советской республики могу поехать в тур по Европе и затем изменить свою точку зрения.

Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут, — указала депутат.

Ранее Трамп заявил, что европейские союзники примут на себя основную ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине. Он пояснил, что страны ЕС крайне заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта.

Президент также отметил, что прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы рассматривать как существенную уступку в пользу Украины. Американский лидер подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования более выгодным для Москвы, чем для Киева. По его словам, РФ демонстрирует готовность к переговорам и хочет разрешетить кризис.