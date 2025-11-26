День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 06:17

Трамп предрек роль ЕС в обеспечении гарантий безопасности Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Европейские союзники США возьмут на себя значительную часть ответственности по обеспечению гарантий безопасности для Украины, отметил американский лидер Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов из пула Белого дома о роли ЕС в этом вопросе. Трамп объяснил, что европейцы очень хотят, чтобы конфликт прекратился.

Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим, подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Американский лидер подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву.

До этого президент США заявил, что Украина должна пойти на сделку по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта с Россией. По мнению Трампа, противостояние между странами может продолжаться годами. Он напомнил, что Россия намного превосходит Украину по численности вооруженных сил.

