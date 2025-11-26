Трамп предрек роль ЕС в обеспечении гарантий безопасности Украины

Европейские союзники США возьмут на себя значительную часть ответственности по обеспечению гарантий безопасности для Украины, отметил американский лидер Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов из пула Белого дома о роли ЕС в этом вопросе. Трамп объяснил, что европейцы очень хотят, чтобы конфликт прекратился.

Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим, — подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Американский лидер подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву.

До этого президент США заявил, что Украина должна пойти на сделку по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта с Россией. По мнению Трампа, противостояние между странами может продолжаться годами. Он напомнил, что Россия намного превосходит Украину по численности вооруженных сил.