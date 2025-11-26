Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ

Жители Запорожской области распродают квартиры по цене смартфона В Запорожской области продают квартиры и дома по значительно сниженным ценам

В прифронтовых районах Запорожской области зафиксирована массовая распродажа жилой недвижимости, сообщает РИА Новости. Причем граждане просят за квартиры и дома сильно заниженные суммы. Агентство связывает стремительное снижение стоимости объектов недвижимости с приближением линии боевых действий и общей дестабилизацией обстановки в регионе.

В Вознесеновском районе Запорожья комнату в коммунальной квартире предлагают за 168,4 тыс. гривен (320 тыс. рублей), причем продавец рассматривает возможность обмена с дополнительной оплатой на автомобиль или другую жилплощадь. Однокомнатная квартира в том же районе выставлена за 336,9 тыс. гривен (648 тыс. рублей), двухкомнатная — за 529,3 тыс. гривен (986 тыс. рублей).

В Заводском районе города трехкомнатную квартиру можно приобрести всего за 199 тыс. гривен (370 тыс. рублей), дачный дом — за $1400 США (113 тыс. рублей). Наиболее низкая цена зафиксирована в Днепропетровском районе, где жилой дом предлагается за 33,7 тыс. гривен (64 тыс. рублей).

Ранее подполковник запаса Олег Иванников говорил, что Вооруженные силы Российской Федерации планируют установить контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области в декабре текущего года. По оценке военного эксперта, украинские формирования уже осознали неизбежность потери этого населенного пункта и начали экстренно оставлять свои позиции. Иванников также отметил, что российские войска активно смыкают кольцо окружения вокруг Гуляйполя.