В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты

Деструктивные интернет-проекты, такие как «Не принято обсуждать», чья деятельность направлена на подрыв традиционных семейных ценностей, следует запретить в РФ, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, формат таких шоу, где в истеричной манере выносятся на обсуждение личные проблемы и поощряются оскорбления, формирует у аудитории извращенную картину реальности.

Мы более не можем закрывать глаза на откровенный яд, который деструктивные проекты, такие как «Не принято обсуждать», ежедневно льют в умы наших граждан. Конкретно этот канал и ему подобные построены на принципе унижения и очернения мужчин. Я считаю, что ведущая вместо поиска правды и примирения выступает в роли подстрекателя, разжигая самые низменные чувства. Это не помощь, это духовная диверсия, направленная на подрыв института семьи и брака как основы нашего государства. Материалы на канале в открытую сеют вражду и ненависть между женщинами и мужчинами. Это формирует у зрителей абсолютно извращенную картину реальности, — высказался Иванов.

По его мнению, этот канал является наглядным примером целенаправленной работы по воспитанию ненависти в обществе, которая реализуется под видом поддержки. Он добавил, что подобный контент представляет особую опасность для молодых девушек и женщин, чье сознание подвергается опасной манипуляции.

Когда молодая девушка или женщина смотрит выпуски канала «Не принято обсуждать», где мужчины представляются исключительно как обманщики, предатели и негодяи, в ее сознании происходит страшная подмена. Это целенаправленная работа по воспитанию ненависти. Мы видим конкретный пример того, как под видом «женской поддержки» реализуется технология раскола общества. Наша обязанность — дать этому решительный отпор. Деятельность подобных проектов перестала быть просто частным делом их создателей, а превратилась в инструмент идеологической борьбы против России, — резюмировал Иванов.

