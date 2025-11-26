День матери
26 ноября 2025 в 08:00

В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты

Депутат Иванов призвал запретить проект «Не принято обсуждать»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Деструктивные интернет-проекты, такие как «Не принято обсуждать», чья деятельность направлена на подрыв традиционных семейных ценностей, следует запретить в РФ, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, формат таких шоу, где в истеричной манере выносятся на обсуждение личные проблемы и поощряются оскорбления, формирует у аудитории извращенную картину реальности.

Мы более не можем закрывать глаза на откровенный яд, который деструктивные проекты, такие как «Не принято обсуждать», ежедневно льют в умы наших граждан. Конкретно этот канал и ему подобные построены на принципе унижения и очернения мужчин. Я считаю, что ведущая вместо поиска правды и примирения выступает в роли подстрекателя, разжигая самые низменные чувства. Это не помощь, это духовная диверсия, направленная на подрыв института семьи и брака как основы нашего государства. Материалы на канале в открытую сеют вражду и ненависть между женщинами и мужчинами. Это формирует у зрителей абсолютно извращенную картину реальности, — высказался Иванов.

По его мнению, этот канал является наглядным примером целенаправленной работы по воспитанию ненависти в обществе, которая реализуется под видом поддержки. Он добавил, что подобный контент представляет особую опасность для молодых девушек и женщин, чье сознание подвергается опасной манипуляции.

Когда молодая девушка или женщина смотрит выпуски канала «Не принято обсуждать», где мужчины представляются исключительно как обманщики, предатели и негодяи, в ее сознании происходит страшная подмена. Это целенаправленная работа по воспитанию ненависти. Мы видим конкретный пример того, как под видом «женской поддержки» реализуется технология раскола общества. Наша обязанность — дать этому решительный отпор. Деятельность подобных проектов перестала быть просто частным делом их создателей, а превратилась в инструмент идеологической борьбы против России, — резюмировал Иванов.

Ранее писатель Олег Рой выразил мнение, что на сериалах о Патриках — про жителей элитного района Москвы Патриаршие пруды — не воспитать патриотов России. Он предположил, что совсем скоро герои СВО начнут задавать неудобные вопросы создателям таких фильмов.

шоу
Россия
женщины
мужчины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
