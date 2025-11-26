Какао рухнуло в цене на бирже: когда подешевеют шоколад и конфеты на полках

Какао-бобы продолжают дешеветь, достигнув минимума с февраля 2024 года. С декабря сырье для шоколада подешевело на 60% из-за переизбытка на мировом рынке. О том, станет ли от этого дешевле главный новогодний десерт, — в материале NEWS.ru.

Почему какао дешевеет на бирже

Цены на какао-бобы на бирже действительно демонстрируют значительное снижение. С начала 2025 года их стоимость уменьшилась более чем в два раза, подтвердил в разговоре с NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сейчас мы наблюдаем минимальные значения с начала 2024 года. Однако важно понимать, что этот спад следует за резким ростом — в 2024 году цены взлетели в 2,5 раза из-за неурожая в странах Африки — основных мировых поставщиках какао», — пояснил эксперт.

Ситуация на рынке какао постепенно нормализуется — предложение увеличивается, и цены возвращаются к более комфортным уровням. Как указал Балынин, производители шоколада смогли обеспечить стабильное наличие продукции на полках.

Кто является главным поставщиком какао в РФ

Основными поставщиками какао-бобов в Россию являются Кот-д'Ивуар, Эквадор, Турция и в последнее время Нигерия. По словам экспертов, эти страны позволяют российским производителям обеспечивать необходимые объемы сырья и снижать риски за счет диверсификации поставок.

Однако, по словам Ильи Березнюка, даже эти ключевые поставщики не могут гарантировать российским компаниям исключительно выгодные условия закупок. На ценообразование и логистику продолжают влиять общемировая конъюнктура рынка и колебания валютных курсов. А это ограничивает возможности для особых условий сотрудничества.

Фото: IMAGO/joannawnuk/Global Look Press

Почему не стоит ждать падения цен на шоколад в рознице

Резкое снижение биржевых цен на какао-бобы на 60% не приведет к мгновенному падению стоимости шоколада в магазинах. «Вряд ли стоит ожидать существенного снижения розничных цен в предновогодний период или в первом квартале 2026 года», — подчеркнул экономист.

Вместо резкого падения цен он прогнозирует замедление их роста и стабилизацию. Корректировка в сторону снижения может стать заметной ближе к весне, когда в производство поступят более дешевые партии сырья. Однако на конечную стоимость шоколада будут влиять курс рубля и общий уровень инфляции в России.

Как пояснил NEWS.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, хотя биржевые цены на какао-бобы действительно снижаются из-за восстановления урожая в ключевых регионах-производителях, доля самого сырья в себестоимости шоколада составляет лишь около 50%.

Остальные 50% затрат формируют такие составляющие, как логистика, заработная плата сотрудников, энергоносители, расходы на маркетинг и упаковку.

Кроме того, эксперт обратил внимание на особенности закупочной политики: «Нужно учитывать, что как в Европе, так и в России действуют системы долгосрочных контрактов. По ним сырье закупалось заранее по старым, более высоким ценам, что связано с цикличностью сбора и реализации урожая какао-бобов». Вот почему текущее снижение биржевых котировок не окажет мгновенного влияния на розничные цены.

Что будет с ценами на шоколад в 2026 году

К Новому году возможны акции на шоколад и шоколадные конфеты. Однако важно не только ориентироваться на цвет ценника или надпись «акция», но и самостоятельно оценивать реальность таких скидок, считает Балынин.

Как отметил эксперт, в целом рынок шоколада и шоколадных конфет в России крайне конкурентный, поэтому у россиян будет возможность покупать сладости по приятным ценам. Но здесь важно внимательно изучать состав и массу, советует эксперт.

Снижение цен будет проявляться прежде всего в регулярных акциях и скидках, считает Балынин.

Параллельно производители будут перестраивать ассортимент в сторону более доступной продукции. «Ожидается расширение линейки товаров с уменьшенным содержанием какао и использованием альтернативных ингредиентов, что позволит предложить потребителям более демократичные цены», — полагает Илья Березнюк.

В то же время премиальный сегмент сохранит текущий уровень цен, делая ставку на качество и высокое содержание какао-продуктов в своей рецептуре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

