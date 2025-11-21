Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:32

В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет

Депутат Чернышов: конфеты с низким содержанием какао нужно маркировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для шоколадных конфет с содержанием какао-продуктов менее 25%. По его мнению, которое передает ТАСС, отсутствие внятного обозначения для такой продукции вводит в заблуждение потребителя.

Рассмотреть возможность введения обязательной четкой маркировки для шоколадных конфет, которые не соответствуют традиционным стандартам (содержание какао-продуктов менее 25%), но позиционируются как «шоколадосодержащие» или аналогичным образом. Например, использовать понятную для потребителя формулировку, такую как «не является шоколадом», визуально выделенную на упаковке, — сообщил он.

Он также считает, что стоит подготовить рекомендации для торговых сетей по отдельному размещению на полках шоколадных изделий и товаров с кондитерской глазурью или другими заменителями. По его мнению, это поможет избежать путаницы и позволит покупателю принимать более осознанные решения.

Ранее сообщалось, что производители яиц часто вводят потребителей в заблуждение, размещая на упаковке маркировку о витаминизации продукции. В естественных условиях куры получают витамины из свежей травы и солнечного света, однако на промышленных производствах доступ к этим источникам ограничен.

Госдума
депутаты
конфеты
шоколад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта конструктивная особенность разбившегося на авиашоу Tejas
Участник ММФ БРИКС из ЮАР рассказал, как Россия спасла Африку от нацизма
В здании одесского ТЦК прогремел взрыв
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.