В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет Депутат Чернышов: конфеты с низким содержанием какао нужно маркировать

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для шоколадных конфет с содержанием какао-продуктов менее 25%. По его мнению, которое передает ТАСС, отсутствие внятного обозначения для такой продукции вводит в заблуждение потребителя.

Рассмотреть возможность введения обязательной четкой маркировки для шоколадных конфет, которые не соответствуют традиционным стандартам (содержание какао-продуктов менее 25%), но позиционируются как «шоколадосодержащие» или аналогичным образом. Например, использовать понятную для потребителя формулировку, такую как «не является шоколадом», визуально выделенную на упаковке, — сообщил он.

Он также считает, что стоит подготовить рекомендации для торговых сетей по отдельному размещению на полках шоколадных изделий и товаров с кондитерской глазурью или другими заменителями. По его мнению, это поможет избежать путаницы и позволит покупателю принимать более осознанные решения.

Ранее сообщалось, что производители яиц часто вводят потребителей в заблуждение, размещая на упаковке маркировку о витаминизации продукции. В естественных условиях куры получают витамины из свежей травы и солнечного света, однако на промышленных производствах доступ к этим источникам ограничен.