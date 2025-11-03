Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 18:59

В России раскрыли хитрый трюк птицефабрик с яйцами

MK.RU: информация о витаминах на упаковках яиц является введением в заблуждение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители яиц часто вводят потребителей в заблуждение, размещая на упаковке маркировку о витаминизации продукции, сообщает MK.RU. В естественных условиях куры получают витамины из свежей травы и солнечного света, однако на промышленных производствах доступ к этим источникам ограничен.

Однако фабрики используют искусственное освещение и специальные кормовые добавки, что делает яйца любых кур содержащими витамины, говорится в материале. Тем не менее некоторые производители заявляют об их наличии в продукции как об уникальной характеристике. Указание содержания витамина С и вовсе является откровенным маркетинговым ходом, поскольку этого витамина в яйцах природного происхождения не существует.

Ранее заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева заявила, что наибольшая концентрация селена наблюдается в куриных яйцах, тунце и лососе. Специалист пояснила, что уровень данного микроэлемента в продуктах напрямую связан с его содержанием в почве и животном корме.

яйца
куры
производители
витамины
упаковки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать
В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы
Опубликована аудиозапись таинственного послания «радиостанции Судного дня»
Политолог оценил возможности Украины наладить производство ракет
В Польше ужаснулись сумме, которую заплатит страна по долгам Украины
В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти
В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей
«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян
Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.