В России раскрыли хитрый трюк птицефабрик с яйцами MK.RU: информация о витаминах на упаковках яиц является введением в заблуждение

Производители яиц часто вводят потребителей в заблуждение, размещая на упаковке маркировку о витаминизации продукции, сообщает MK.RU. В естественных условиях куры получают витамины из свежей травы и солнечного света, однако на промышленных производствах доступ к этим источникам ограничен.

Однако фабрики используют искусственное освещение и специальные кормовые добавки, что делает яйца любых кур содержащими витамины, говорится в материале. Тем не менее некоторые производители заявляют об их наличии в продукции как об уникальной характеристике. Указание содержания витамина С и вовсе является откровенным маркетинговым ходом, поскольку этого витамина в яйцах природного происхождения не существует.

Ранее заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева заявила, что наибольшая концентрация селена наблюдается в куриных яйцах, тунце и лососе. Специалист пояснила, что уровень данного микроэлемента в продуктах напрямую связан с его содержанием в почве и животном корме.