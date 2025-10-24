Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 06:25

Зачем в курятнике нужен петух: роль, о которой не знают даже опытные хозяева

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие считают, что петух нужен лишь для размножения, но на самом деле его роль в хозяйстве куда важнее. Без него курятник быстро превращается в арену для выяснения отношений, где каждая курица пытается стать главной. Петух же не просто украшает двор — он настоящий порядок наводит.

Когда в стае нет вожака, куры начинают конкурировать, дерутся, тревожатся и даже перестают нестись. Самая сильная из них берет на себя роль лидера, но часто превращается в настоящего тирана: клюет слабых и устраивает беспорядок.

Петух действует иначе — он сохраняет мир, контролирует поведение стаи и защищает всех от опасности. Даже по утрам своим криком он задает ритм дня, будто напоминая, что всё под контролем. Там, где есть петух, куры спокойнее, дружнее и приносят больше яиц. Настоящий хозяин двора всегда знает: порядок в курятнике начинается с вожака.

Ранее сообщалось, что осенью пауки массово проникают в дома в поисках тепла. Вместо дорогих инсектицидов можно использовать простое и безопасное средство — столовый уксус. Его резкий запах отпугивает членистоногих, создавая невидимый барьер.

куры
птица
советы
домохозяйства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
