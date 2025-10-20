Осеннее нашествие пауков — больше не проблема: как обычный уксус спасет ваш дом от непрошеных гостей

Осенью пауки массово проникают в дома в поисках тепла. Вместо дорогих инсектицидов можно использовать простое и безопасное средство — столовый уксус. Его резкий запах отпугивает членистоногих, создавая невидимый барьер.

Для защиты дома смешайте воду с белым уксусом в равных пропорциях, добавьте 15–20 капель эфирного масла лаванды или мяты для приятного аромата. Обработайте места проникновения пауков: окна, двери, плинтусы и вентиляцию. Регулярная обработка защитит дом от непрошеных гостей, а натуральные компоненты безопасны для людей и питомцев.

