20 октября 2025 в 09:11

Осеннее нашествие пауков — больше не проблема: как обычный уксус спасет ваш дом от непрошеных гостей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью пауки массово проникают в дома в поисках тепла. Вместо дорогих инсектицидов можно использовать простое и безопасное средство — столовый уксус. Его резкий запах отпугивает членистоногих, создавая невидимый барьер.

Для защиты дома смешайте воду с белым уксусом в равных пропорциях, добавьте 15–20 капель эфирного масла лаванды или мяты для приятного аромата. Обработайте места проникновения пауков: окна, двери, плинтусы и вентиляцию. Регулярная обработка защитит дом от непрошеных гостей, а натуральные компоненты безопасны для людей и питомцев.

Ранее сообщалось, что опытные садоводы нашли новое применение черному перцу — он стал эффективным природным защитником растений. Оказывается, эта специя уничтожает до 80% зеленой персиковой тли и других вредителей, при этом не вызывая привыкания у насекомых.

