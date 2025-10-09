Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:59

Черный перец в саду — неожиданное открытие: как обычная специя защищает растения лучше химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Опытные садоводы нашли новое применение черному перцу — он стал эффективным природным защитником растений. Оказывается, эта специя уничтожает до 80% зеленой персиковой тли и других вредителей, при этом не вызывая привыкания у насекомых.

Перец действует как натуральный пестицид и защищает растения от гусениц, пилильщиков и тли. Его антибактериальные свойства помогают бороться с грибковыми заболеваниями. Особенно эффективен перец осенью, когда растения готовятся к зиме.

Специю можно рассыпать вокруг растений для создания защитного барьера, использовать в теплицах против плесени или вносить в почву для внутренней защиты. В отличие от химии, перец не загрязняет почву и безопасен для полезных микроорганизмов. Регулярное применение создает длительную защиту сада.

Ранее сообщалось, что с приходом холодов у огородников начинается время посадки озимого чеснока. Чтобы уже к середине лета собрать крепкие, сочные и крупные головки, важно правильно подготовить грядку и не забыть о простых, но очень эффективных добавках.

советы
лайфхаки
огороды
насекомые
специи
Валерия Мартынович
В. Мартынович
