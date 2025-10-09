Черный перец в саду — неожиданное открытие: как обычная специя защищает растения лучше химии

Опытные садоводы нашли новое применение черному перцу — он стал эффективным природным защитником растений. Оказывается, эта специя уничтожает до 80% зеленой персиковой тли и других вредителей, при этом не вызывая привыкания у насекомых.

Перец действует как натуральный пестицид и защищает растения от гусениц, пилильщиков и тли. Его антибактериальные свойства помогают бороться с грибковыми заболеваниями. Особенно эффективен перец осенью, когда растения готовятся к зиме.

Специю можно рассыпать вокруг растений для создания защитного барьера, использовать в теплицах против плесени или вносить в почву для внутренней защиты. В отличие от химии, перец не загрязняет почву и безопасен для полезных микроорганизмов. Регулярное применение создает длительную защиту сада.

