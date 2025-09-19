Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:22

Как вырастить крупный озимый чеснок без химии: три простые добавки в бороздки для защиты и питания урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С приходом холодов у огородников начинается время посадки озимого чеснока. Чтобы уже к середине лета собрать крепкие, сочные и крупные головки, важно правильно подготовить грядку и не забыть о простых, но очень эффективных добавках.

Главное, что нужно чесноку для отличного роста, — это защита от избыточной влаги, вредителей и инфекций, а также доступ к питательным веществам. Справиться с этим помогут всего три компонента, которые стоит внести прямо в бороздки перед посадкой зубчиков.

Первое средство — вермикулит

Он спасает чеснок от переувлажнения, удерживая лишнюю влагу. Благодаря этому головки не загнивают весной при таянии снега. Вермикулит можно просто посыпать в бороздки или добавлять по ложке в каждую лунку.

Второе средство — древесная зола

Зола не только снижает кислотность почвы, но и насыщает её кальцием, калием и другими важными элементами. Она улучшает структуру грунта и делает его более плодородным.

Третье средство — табачная пыль

Природный защитник от листогрызущих насекомых и почвенных вредителей. Достаточно щепотки в каждую лунку или тонкого слоя по бороздкам, чтобы чеснок был надежно защищен.

После внесения компонентов землю слегка рыхлят, перемешивая с удобрениями, и можно приступать к посадке. Такой простой приём поможет получить богатый урожай без лишних усилий и химии.

