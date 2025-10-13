Гениальный трюк с обычной авоськой: куры будут нестись зимой как летом

Вместо обычной кормушки используйте подвесную сетку-авоську. Куры будут вынуждены подпрыгивать за кормом, что отлично заменяет им прогулки и улучшает перистальтику яйцеводов.

В сетку можно класть не только свежие овощи (например, капусту), но и специальные брикеты комбикорма с кукурузой, ячменем и подсолнечником. Такие добавки обогащают рацион и поддерживают здоровье птиц.

Этот метод не только повышает яйценоскость, но и обеспечивает несушкам необходимую физическую активность даже в холодное время года. Попробуйте — и ваши куры отблагодарят вас свежими яйцами!

