Дроны Вооруженных сил Украины нанесли серию ударов по объектам жизнеобеспечения в ЛНР, украинская ПВО показала низкую эффективность в отражении атак ВС России, в Таганроге снесут два дома после нападения беспилотников. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Рисунок художницы-снайпера спас жизнь российскому бойцу

Художница и снайпер Юлия Толстоусова, известная под позывным Чечня, поделилась удивительным случаем спасения российского бойца с помощью ее собственного рисунка. Этот необычный инцидент произошел во время выполнения боевой задачи.

Она изготовила для солдата портрет в рамке, которая имела прочную металлическую основу. Получив подарок, военный решил хранить его в кабине своей боевой машины, поместив за сиденье. Эта предосторожность оказалась судьбоносной. Именно металлическая подложка рисунка сыграла роль импровизированной брони, приняв на себя удар и остановив смертоносные осколки. Боец лично связался с Толстоусовой, чтобы выразить ей свою глубокую благодарность.

Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР

В прифронтовых районах Луганской Народной Республики зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объекты жизнеобеспечения, передает пресс-служба правительства региона. Дроны целенаправленно атаковали подстанции и участки газопроводов.

Инциденты произошли в зонах, находящихся в непосредственной близости от линии боевых действий. Эти объекты являются критически важными для обеспечения нормальной жизни в республике. Оперативные службы планировали приступить к ликвидации последствий и восстановлению поврежденных объектов сразу после снятия угрозы повторных обстрелов.

Трамп заявил о превосходстве России над Украиной

Украина должна пойти на сделку по предложенному США плану урегулирования конфликта с Россией, заявил на брифинге для прессы американский лидер Дональд Трамп. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома из Овального кабинета.

По мнению Трампа, противостояние между странами может продолжаться годами. Он напомнил, что Россия намного превосходит Украину по численности вооруженных сил.

В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ

Два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, это была самая масштабная атака на инфраструктуру города за все время.

Также Слюсарь рассказал, что в двухэтажном доме на Инструментальной улице полностью утратили имущество 15 человек из восьми квартир. Еще одна квартира разрушена в соседнем доме. Глава региона пообещал, что власти организуют расселение всех пострадавших и окажут необходимую помощь.

Военэксперт раскрыл печальную статистику украинской ПВО

Украинская система противовоздушной обороны показывает низкую эффективность в отражении российских атак, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, средства ПВО ВСУ могут сбивать около 10% целей.

Он также пояснил, что поражение энергетических объектов Украины имеет для хода СВО ключевое значение. По словам эксперта, без них невозможно функционирование многих систем, включая производство и запуск беспилотников.

Обученные штурму солдаты ВСУ не успели попрактиковаться и попали в плен

Бойцы ВСУ учились у западных инструкторов, как правильно штурмовать здания в условиях городской застройки, рассказал украинский военнопленный Алексей Синепольский. Солдат сообщил, что его группа не успела применить на практике новые знания, поскольку была взята в плен.

Синепольский сообщил, что их обучали британские инструкторы. Курс включал отработку штурма зданий, включая способы захода, обхода под строениями и тактику захвата второго этажа.

