26 ноября 2025 в 06:40

Рисунок художницы-снайпера спас жизнь российскому бойцу

RT: рисунок снайпера Толстоусовой спас жизнь бойца ВС России от атаки FPV-дрона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Художница и снайпер Юлия Толстоусова, известная под позывным Чечня, поделилась с RT удивительным случаем спасения российского бойца с помощью ее собственного рисунка. Этот необычный инцидент произошел во время выполнения боевой задачи.

Она изготовила для солдата портрет в рамке, которая имела прочную металлическую основу. Получив подарок, военный решил хранить его в кабине своей боевой машины, поместив за сиденье. Эта предосторожность оказалась судьбоносной. Именно металлическая подложка рисунка сыграла роль импровизированной брони, приняв на себя удар и остановив смертоносные осколки.

А когда в машину прилетел FPV-дрон, то эта рама задержала осколки, только шею бойцу посекло, — поделилась она.

Боец лично связался с Толстоусовой, чтобы выразить ей свою глубокую благодарность. Она призналась, что прошла многие горячие точки в зоне СВО. Толстоусова воевала в Иловайске, Горловке, Мариуполе, Курской области и других местах. До 2022 года она была снайпером, потом стала оператором БПЛА. Но в перерывах между боями женщина всегда рисовала своих сослуживцев. Часть ее фронтовых работ стала основой для персональных выставок в России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили тяжелый ударный дрон ВСУ «Баба-яга» нетрадиционным методом — при помощи мины МОН-90. Как рассказал командир отделения с позывным Крамар, необычный способ борьбы с БПЛА опробовали во время освобождения населенного пункта Отрадное.

