Южнокорейский депутат опозорился перед парламентом из-за рисунка гориллы

Южнокорейский депутат рисовал гориллу на заседании парламента

Здание Национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи Здание Национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Депутат из Южной Кореи Ю Ен Ха вместо участия в заседании парламента рисовал гориллу, передает издание Media Monggu. Народный избранник выбрал референс на компьютере и принялся за дело, однако его заметили коллеги.

В итоге парламентарию пришлось извиниться за проступок и принять участие в слушаниях по аудиту в сфере недвижимости. Отмечается, что Ю Ен Ха нередко выступает с критикой цен на жилье и других вопросов, которые обсуждались на заседании.

Ранее стало известно, что на Западе запустили производство карандашей из праха умерших. Американские стартаперы нашли способ использовать углерод из останков для создания графитовых стержней. По информации журналистов, из тела одного человека получается около 3 кг пепла, или примерно 250 карандашей. Еще одной особенностью ритуального набора является деревянная коробка со встроенной точилкой, где собирается стружка. Она постепенно заполняет контейнер, символически превращая его в урну.

До этого в Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео. Позже представители учреждения заявили, что скоро заберут приматов. Они рассказали журналистам, что животные вынуждены жить на территории заброшенного объекта, пока для них строят новый вольер.

