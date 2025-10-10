Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:15

На Западе запустили производство карандашей из праха умерших

В США набирает популярность услуга по изготовлению карандашей из праха

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На рынке ритуальных услуг в США набирает популярность услуга по превращению кремированного праха в карандаши для рисования, сообщает Telegram-канал Baza. Западные стартаперы нашли способ использовать углерод из останков для создания графитовых стержней.

По информации журналистов, из одного человека получается около 3 кг пепла, или примерно 250 карандашей. Ещё одной особенностью ритуального набора является деревянная коробка со встроенной точилкой, где собирается стружка. Она постепенно заполняет контейнер, символически превращая его в урну. По замыслу создателей, этот «замкнутый цикл» становится метафорой продолжения жизни.

Отмечается, что заказать подобные изделия можно было и раньше, однако мода на «эко» популяризовала карандаши из праха до максимума. Стоимость креативной услуги составляет около $400 (примерно 33 тыс. рублей). На текущий момент подобные предложения на российском ритуальном рынке отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров перевез из Болгарии в Москву прах своей матери Виктории и бабушки, чтобы они покоились рядом с отцом певца Бедросом Киркоровым, скончавшимся в марте этого года. Артист также планирует перезахоронить в России прах дедушки Мартина, надеясь завершить процесс к годовщине смерти отца.

США
тренды
усопшие
ритуальные услуги
