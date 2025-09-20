Панда Катюша нарисовала картину на видео

Панда Катюша из Московского зоопарка неожиданно проявила художественные способности, использовав бамбуковые кисти для рисования вместо их поедания, сообщили в Telegram-канале учреждения. Видео с животным-художником умилило тысячи пользователей соцсети. Кадры демонстрируют, как Катюша увлеченно водит кистями по поверхности, создавая абстрактные узоры.

Мы с огромной радостью и гордостью наблюдаем за успехами Катюши. На одном из тренингов мы предложили ей бамбуковые кисточки, и она, к неожиданности зоологов, не съела их, как ранее делала с бамбуковыми палочками, — говорится в сообщении.

