20 сентября 2025 в 17:59

Панда Катюша нарисовала картину на видео

Панда Катюша в Московском зоопарке нарисовала картину бамбуковыми кистями

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша из Московского зоопарка неожиданно проявила художественные способности, использовав бамбуковые кисти для рисования вместо их поедания, сообщили в Telegram-канале учреждения. Видео с животным-художником умилило тысячи пользователей соцсети. Кадры демонстрируют, как Катюша увлеченно водит кистями по поверхности, создавая абстрактные узоры.

Мы с огромной радостью и гордостью наблюдаем за успехами Катюши. На одном из тренингов мы предложили ей бамбуковые кисточки, и она, к неожиданности зоологов, не съела их, как ранее делала с бамбуковыми палочками, — говорится в сообщении.

Ранее нерпы Крошик и Шлиссик отправились в реабилитационный центр из плавучих вольеров в Ладожском озере. На лето их отправили жить в условиях, приближенных к естественным, в рамках так называемого «одичания», но в этом году специалисты не рискнули выпускать их в дикую природу.

До этого сотрудники зоопарка в британском городе Банэм научили жирафа пользоваться ингалятором. Долгое время 16-летняя самка жирафа по кличке Махири страдала от заложенности носа. Ее лечили стероидными препаратами, пока не решили перевести на более безопасный способ — ингаляции.

панда Катюша
художники
рисунки
Московский зоопарк
