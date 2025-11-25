День матери
25 ноября 2025 в 19:32

Солдаты ВСУ попали в плен, не успев применить британские знания о штурме

Обученные штурму зданий солдаты ВСУ не успели попрактиковаться и попали в плен

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Бойцы ВСУ учились у западных инструкторов, как правильно штурмовать здания в условиях городской застройки, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Синепольский. Солдат сообщил, что его группа не успела применить на практике новые знания, поскольку была взята в плен.

Навыки не пригодились, потому что нас застали в блиндаже, — добавил он.

Синепольский сообщил, что их обучали британские инструкторы. Курс включал отработку штурма зданий, включая способы захода, обхода под строениями и тактику захвата второго этажа.

Ранее другой военнопленный Андрей Неудахин заявил, что солдат ВСУ в Великобритании обучали навыкам, неактуальным для современных вооруженных конфликтов, поскольку обучение проходило по стандартам, утвержденным еще во времена Второй мировой войны. Неудахин подчеркнул, что инструкторы, как правило, были выходцами из стран Прибалтики, так как могли объясняться с украинскими солдатами на одном языке.

До этого плененный солдат ВСУ Иван Савич сообщил, что его командиры дают неисполнимые приказы и посылают личный состав на верную смерть. По словам Савича, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен. Как только ВС РФ начали штурмовать его окоп, он сразу же это сделал.

Украина
СВО
ВС РФ
штурмовики
инструкторы
