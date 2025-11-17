Солдат ВСУ обучали в Великобритании навыкам, которые неактуальны в современных вооруженных конфликтах, заявил пленный украинский военный Андрей Неудахин. По его словам, обучение проходило по стандартам, утвержденным во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

Учили вообще не тому — не понимают еще, что такое современная война. <…> Всего со мной в учебке семь человек только привезли с такого обучения, — рассказал Неудахин.

Пленный также обратил внимание на еще одну особенность обучения ВСУ в Великобритании. Он отметил, что их инструкторами были как правило выходцы из стран Прибалтики, так как они могли объясняться с солдатами на одном языке.

Ранее украинский военнопленный Иван Савич сообщал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы и посылают на смерть. По словам Савича, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен. Как только российские военные начали штурмовать его окоп, он сразу же это сделал. Украинец отметил, что Киев специально распространяет ложную информацию о российских солдатах, которые якобы не берут в плен.