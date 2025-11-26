Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 ноября

В ночь на 26 ноября пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что в прифронтовых районах Луганской Народной Республики зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объекты жизнеобеспечения. Дроны целенаправленно атаковали подстанции и участки газопроводов.

Инциденты произошли в зонах, находящихся в непосредственной близости от линии боевых действий. Эти объекты являются критически важными для обеспечения нормальной жизни в республике.

«Противник атакует критическую инфраструктуру ЛНР. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий и восстановлению поврежденных объектов сразу после того, как будет снята угроза повторных обстрелов. На данный момент сохраняется повышенная опасность новых атак.

Также ночью в среду украинская армия атаковала город Чебоксары в Чувашии. Telegram-канал Baza сообщил, что один из украинских беспилотников попал в жилой 12-этажный дом в Чебоксарах.

«Неподалеку от местного ТЦ очевидцы видят пожар и столбы дыма. <…> Информации о пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Тем временем Mash заявляет о более чем 10 взрывах над городом. Авторы поста также сообщают о том, что дрон влетел в крышу жилой многоэтажки.

«На верхних этажах потрескались окна. Также в Ленинском районе сообщают о большом количестве взрывов в небе», — утверждает Mash.

При этом, по данным SHOT, ударной волной выбиты стекла и оконные рамы, также от осколков внизу пострадали несколько автомобилей.

Информация о пострадавших пока не поступала. Минобороны РФ и местные власти не комментировали сведения об атаке.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 25 ноября силы ПВО перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

Кроме того, 23 БПЛА сбили над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской. Еще два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, один — над Липецкой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак дронов ВСУ за весь период СВО.

По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, было повреждено не менее 14 жилых домов.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки беспилотника ВСУ попали в грузовик, после чего он загорелся. Водитель успел покинуть кабину и не пострадал.

В Новороссийске были ранены четыре человека в результате атак беспилотников, заявил мэр города Андрей Кравченко.

«В настоящее время известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Все госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека», — сообщил он.

По словам Кондратьева, в селе Кабардинка в результате налетов дронов были повреждены частные дома, одного человека госпитализировали. Он сообщил, что обломки БПЛА упали в центре Краснодара: несколько домов и офисное здание получили повреждения.

Кондратьев отметил, что в Туапсе ночью произошел пожар на крыше многоквартирного дома. Осколками ранило охранника, но он отказался от госпитализации. Впоследствии возгорание было локализовано.

Два детских сада были повреждены в Туапсинском районе в результате атаки ВСУ. Сейчас они закрыты, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко. О пострадавших не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках дронов ВСУ на Краснодарский край.

