Во Франции арестовали россиянку из помогающей Донбассу организации Parisien: во Франции задержали подозреваемую в шпионаже гражданку России

Спецслужбы Франции задержали двух участников ассоциации по помощи жителям Донбасса, сообщает Parisien. По информации издания, их подозревают в якобы шпионаже в пользу РФ. Среди задержанных оказалась 40-летняя гражданка России Анна Н.

Мужчина и женщина были арестованы еще 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции в рамках расследования, организованного парижской прокуратурой. По мнению французских властей, подозреваемые работали во Франции под видом гуманитарной деятельности.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 50-летнего жителя Бердянска за шпионаж в пользу Украины. Раньше мужчина служил в украинских войсках ПВО и был противником проведения спецоперации. В Telegram он нашел проукраинский канал и через чат-бот с февраля по март 2023 года передавал собранные сведения о ВС РФ.

До этого россиянку приговорили к длительному сроку заключения за сбор и передачу противнику сведений о системах ПВО. Краснодарский краевой суд назначил 44-летней Наталье Лопатко наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.