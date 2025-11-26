Вычет по вкладу: как пенсионеру снизить налог с процентов, что важно знать

Пенсионеры имеют право на получение налогового вычета с процентов по вкладу независимо от того, продолжают ли они работать или вышли на заслуженный отдых. Однако при оформлении этой льготы есть важные особенности. NEWS.ru разобрался в нюансах и подготовил подробную инструкцию, которая поможет пожилым людям снизить налоговую нагрузку.

Какой налоговый вычет могут оформить пенсионеры

Если вы получали проценты по вкладам в 2023–2024 годах и платили с них налог, то у вас есть возможность вернуть часть средств.

Вы платите налог на проценты по вкладам не со всей суммы дохода, а только с той, которая превышает определенный лимит. Данные доходы включаются в общую годовую налоговую декларацию. Это означает, что вы можете применить к ним любые вычеты — социальный (например, за лечение или обучение), имущественный (при покупке жилья) или инвестиционный.

С 2026-го вернуть налог с процентов по вкладам будет нельзя из-за изменений в законодательстве. С будущего года доходы от вкладов будут учитываться отдельно от других доходов (например, зарплаты). Применить к ним налоговые вычеты будет невозможно.

Кто может получить налоговый вычет

Право на возврат части уплаченного налога есть у налоговых резидентов России — тех, кто проводит в стране не менее 183 дней в году. Важное условие: нужно иметь официальные доходы, облагаемые НДФЛ по стандартной ставке 13% (или 15% при годовом доходе свыше 5 млн рублей), напомнила NEWS.ru доцент кафедры налогового права, директор Института правового консалтинга Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Светлана Завитова.

Индивидуальные предприниматели, самозанятые, безработные — все, кто не получает зарплату, работая в найме, — могут получить налоговый вычет по доходам от процентов по банковским вкладам за 2024 год, сказал в беседе с NEWS.ru член генерального совета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль сообщил NEWS.ru, что право на вычет имеют неработающие пенсионеры, у которых нет других доходов, кроме пенсии и процентов по вкладам. Работающие пенсионеры могут претендовать на вычет в ситуации, когда удержанного налога с их зарплаты недостаточно для полного использования положенного вычета, например имущественного при покупке жилья.

Какую сумму можно вернуть при получении налогового вычета

Социальный вычет распространяется на такие расходы, как лечение, покупка лекарств, платные медицинские услуги, добровольное медицинское страхование, собственное обучение или обучение детей, а также благотворительность, объяснили эксперты.

Cумму НДФЛ, уплаченного с доходов по вкладам (с подачей декларации 3-НДФЛ), можно уменьшить за счет социальных, имущественных или инвестиционных вычетов, отметил Николаев.

Эксперт уточнил, что в 2024 году предельный лимит для социальных вычетов составлял 150 тыс. рублей. То есть максимальная сумма для возврата — 19 500 (150 000 × 13%).

По словам экспертов, налог на доходы с банковских вкладов взимается только тогда, когда общая сумма полученных процентов превышает определенный лимит. В 2024 году он составил 210 тыс. рублей. Такой порог рассчитывается как 1 млн, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год (21%).

Как пояснил Николаев, чтобы получить такой процентный доход, на депозите должно находиться около 1,5 млн рублей. Важно отметить, что налогом облагается только сумма, превышающая этот лимит. Это означает, что получить налоговый вычет могут те пенсионеры, которые имеют на счетах порядка 2–3 млн рублей.

«Скорее всего, на практике налоговые льготы будут наиболее актуальны для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан», — сказал эксперт.

Какие документы нужны для оформления налогового вычета

Если вы подпадаете под все условия, подготовьте подтверждающие документы для получения налогового вычета (чеки, договоры и т. д.) в зависимости от типа вычета (социальный, имущественный, инвестиционный), сказали эксперты.

По их словам, нужно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ (через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или на бумаге непосредственно в налоговую инспекцию). Следует указать в декларации доход от процентов по вкладам и сумму вычета. Срок подачи не ограничен и составляет 3 года после окончания года, за который вы хотите получить вычет.

