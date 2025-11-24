И работающим, и неработающим: всех без исключения пенсионеров предупредили о налоговом вычете по вкладам — как получить

Российским пенсионерам — и работающим, и уже находящимся на заслуженном отдыхе — напомнили о возможности уменьшить налог на проценты по вкладам. News.ru публикует для вкладчиков понятную инструкцию, которая помогает законно сократить сумму к уплате. Поводом стало то, что в этом году граждане впервые платят налог с процентного дохода за прошлый период. При этом налог начисляется только на сумму, превышающую установленный лимит, и эти доходы входят в общую налоговую базу. А значит, можно применять любые виды вычетов — стандартные, социальные, имущественные.
Как оформить вычет
Самый простой способ — подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС.
Система автоматически подгрузит данные о начисленных процентах. Пользователю нужно:
- выбрать нужный налоговый период;
- указать источник дохода;
- применить специальные коды, учитывающие необлагаемый лимит.
Вычеты позволяют снизить налоговую базу, включив расходы на лечение, обучение, взносы на ИИС и другие подтверждённые траты.
Когда налог можно не платить
- Если сумма положенных вычетов превышает весь доход от процентов, платить налог не придётся. Если же льгота меньше, сервис автоматически рассчитает остаток.
- Эксперты советуют не затягивать с подачей декларации: большинство социальных вычетов не переносятся на следующий год, поэтому важно подать документы вовремя и проверить все данные.
Ранее мы сообщали, что мобильным операторам предложили выделить пенсионерам доппакет услуг связи.