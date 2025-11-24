День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:15

И работающим, и неработающим: всех без исключения пенсионеров предупредили о налоговом вычете по вкладам — как получить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российским пенсионерам — и работающим, и уже находящимся на заслуженном отдыхе — напомнили о возможности уменьшить налог на проценты по вкладам. News.ru публикует для вкладчиков понятную инструкцию, которая помогает законно сократить сумму к уплате. Поводом стало то, что в этом году граждане впервые платят налог с процентного дохода за прошлый период. При этом налог начисляется только на сумму, превышающую установленный лимит, и эти доходы входят в общую налоговую базу. А значит, можно применять любые виды вычетов — стандартные, социальные, имущественные.

Как оформить вычет

Самый простой способ — подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС.
Система автоматически подгрузит данные о начисленных процентах. Пользователю нужно:

  • выбрать нужный налоговый период;
  • указать источник дохода;
  • применить специальные коды, учитывающие необлагаемый лимит.

Вычеты позволяют снизить налоговую базу, включив расходы на лечение, обучение, взносы на ИИС и другие подтверждённые траты.

Когда налог можно не платить

  • Если сумма положенных вычетов превышает весь доход от процентов, платить налог не придётся. Если же льгота меньше, сервис автоматически рассчитает остаток.
  • Эксперты советуют не затягивать с подачей декларации: большинство социальных вычетов не переносятся на следующий год, поэтому важно подать документы вовремя и проверить все данные.

Ранее мы сообщали, что мобильным операторам предложили выделить пенсионерам доппакет услуг связи.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Общество
Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн
Общество
Выживут без прополки и ухода на самом запущенном участке: цветы, которые сами пробьются сквозь дерн
Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения
Европа
Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Шоу-бизнес
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
налоги
вклады
пенсионеры
деньги
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.