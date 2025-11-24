И работающим, и неработающим: всех без исключения пенсионеров предупредили о налоговом вычете по вкладам — как получить

Российским пенсионерам — и работающим, и уже находящимся на заслуженном отдыхе — напомнили о возможности уменьшить налог на проценты по вкладам. News.ru публикует для вкладчиков понятную инструкцию, которая помогает законно сократить сумму к уплате. Поводом стало то, что в этом году граждане впервые платят налог с процентного дохода за прошлый период. При этом налог начисляется только на сумму, превышающую установленный лимит, и эти доходы входят в общую налоговую базу. А значит, можно применять любые виды вычетов — стандартные, социальные, имущественные.

Как оформить вычет

Самый простой способ — подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС.

Система автоматически подгрузит данные о начисленных процентах. Пользователю нужно:

выбрать нужный налоговый период;

указать источник дохода;

применить специальные коды, учитывающие необлагаемый лимит.

Вычеты позволяют снизить налоговую базу, включив расходы на лечение, обучение, взносы на ИИС и другие подтверждённые траты.

Когда налог можно не платить

Если сумма положенных вычетов превышает весь доход от процентов, платить налог не придётся. Если же льгота меньше, сервис автоматически рассчитает остаток.

Эксперты советуют не затягивать с подачей декларации: большинство социальных вычетов не переносятся на следующий год, поэтому важно подать документы вовремя и проверить все данные.

