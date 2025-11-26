День матери
26 ноября 2025 в 07:33

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 ноября: инфографика

Фото: МО РФ
В ночь на 26 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области, один — над территорией Брянской области и пять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

