Дачникам дали совет, как правильно утилизировать мусор и не устроить пожар Депутат Чаплин: сжигать мусор на даче лучше в бочке на расстоянии от дома

Сжигание мусора на садовых участках остается одним из самых пожароопасных занятий, поэтому лучше всего делать это в специальной бочке и на приличном расстоянии от построек, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, даже небольшая искра при сильном ветре может привести к крупному возгоранию.

Сжигание мусора и прошлогодней листвы — распространенная, но очень опасная практика, которая может привести к возгоранию на дачном участке. Разведение костров, особенно в ветреную погоду, становится причиной неконтролируемого распространения пламени. Для утилизации сухой травы и мусора лучше использовать металлическую бочку с крышкой, установленную на значительном расстоянии от строений. Имейте под рукой огнетушитель и запас воды. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте огонь без присмотра, — высказался Чаплин.

Ранее сообщалось, что во время подготовки дачи к зиме стоит проверить состояние электропроводки, очистить дымоход от сажи и осмотреть печь. Такой подход поможет избежать многомиллионных потерь. Только за первые три месяца 2025 года ущерб от пожаров в России превысил 6,8 млрд рублей, причем значительная часть возгораний пришлась на загородные участки.