Россиянам рассказали о важности поддержания витамина D в организме

Витамин D снижает вероятность возникновения рассеянного склероза и сахарного диабета, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, для обеспечения необходимого уровня микронутриента в организме рекомендуется обратиться к специалисту для подбора подходящих добавок.

Витамин D — ключ, который помогает усваиваться кальцию, что способствует укреплению костной ткани, поддерживает иммунную систему. Это положительно влияет на когнитивные функции и профилактику депрессии, снижает риски развития рассеянного склероза, диабета I и II типа, поддерживает репродуктивную женскую систему. Зимой получить витамин D под действием солнечных лучей сложно. Пищевые источники, как правило, не могут полностью покрыть потребность, — поделилась Павлова.

Она подчеркнула важность приема добавок с витамином D в подобных ситуациях. Однако, по словам Павловой, перед началом приема необходимо сдать анализ крови, чтобы определить наличие дефицита и подобрать соответствующую дозировку. Врач отметила, что прием без предварительного анализа может быть как бесполезным, так и вредным при очень высоких дозах.

Жирорастворимый витамин D3 усваивается лучше в масляной форме во время еды. Идеально — завтрак или обед. Без жиров усвоение будет низким. Профилактические дозировки для детей до одного года включают 400 МЕ в сутки, для детей от одного года и взрослых до 50 лет — 600–800 МЕ в сутки, для взрослых старше 50 лет — 800–1000 МЕ в сутки, а для беременных и кормящих женщин — 800–1200 МЕ, — добавила Павлова.

Она указала, что при недостатке витамина D, выявленном в анализе, можно применять лечебную дозировку, которая может составлять от двух до четырех тысяч МЕ в день или даже больше на протяжении одного-двух месяцев с последующим переходом на поддерживающую дозу. По словам врача, ключевую роль в активации микронутриента играет магний.

Ранее председатель комиссии по лабораторной диагностике московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева заявила, что витамин D важен для здоровья костей, зубов и усвоения кальция. По ее словам, дефицит микронутриента чаще всего встречается у жителей северных регионов.