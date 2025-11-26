Назван простейший способ сделать секс лучше Психолог Матвеева: в сексе нужно использовать минимум три позы

Во время интимной близости нужно использовать минимум три позы, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, это позволит сделать секс ярче и острее. Она отметила, что однообразие быстро притупляет ощущения, а смена позиций поддерживает новизну и возбуждение на уровне мозга.

Однообразие — главный враг нейропластичности. Когда секс превращается в повторение одного и того же сценария в одной и той же позе, мозг перестает воспринимать его как нечто новое и интересное. Смена поз, углов проникновения и стимуляции — это способ задействовать разные группы нервных окончаний. Например, миссионерская поза преимущественно стимулирует переднюю стенку влагалища. Поза «наездницы» позволяет женщине самой контролировать глубину, угол и ритм. Поза «ложек» открывает доступ для стимуляции груди, клитора и других зон руками партнера, — пояснила Матвеева.

Она отметила, что каждое изменение позиции отправляет в мозг новый поток сенсорной информации. По ее словам, это поддерживает высокий уровень норадреналина и дофамина, которые и создают ощущение остроты и новизны.

Ранее психолог Евгения Александрова порекомендовала ограничивать первое свидание после разрыва отношений 40 минутами. По ее мнению, такой временной лимит помогает сохранить легкость общения и снизить уровень ожиданий, что позволит избежать эмоционального выгорания и сохранить энергию.