День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 08:05

Назван простейший способ сделать секс лучше

Психолог Матвеева: в сексе нужно использовать минимум три позы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время интимной близости нужно использовать минимум три позы, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, это позволит сделать секс ярче и острее. Она отметила, что однообразие быстро притупляет ощущения, а смена позиций поддерживает новизну и возбуждение на уровне мозга.

Однообразие — главный враг нейропластичности. Когда секс превращается в повторение одного и того же сценария в одной и той же позе, мозг перестает воспринимать его как нечто новое и интересное. Смена поз, углов проникновения и стимуляции — это способ задействовать разные группы нервных окончаний. Например, миссионерская поза преимущественно стимулирует переднюю стенку влагалища. Поза «наездницы» позволяет женщине самой контролировать глубину, угол и ритм. Поза «ложек» открывает доступ для стимуляции груди, клитора и других зон руками партнера, — пояснила Матвеева.

Она отметила, что каждое изменение позиции отправляет в мозг новый поток сенсорной информации. По ее словам, это поддерживает высокий уровень норадреналина и дофамина, которые и создают ощущение остроты и новизны.

Ранее психолог Евгения Александрова порекомендовала ограничивать первое свидание после разрыва отношений 40 минутами. По ее мнению, такой временной лимит помогает сохранить легкость общения и снизить уровень ожиданий, что позволит избежать эмоционального выгорания и сохранить энергию.

секс
советы
психологи
отношения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому дали девять лет «строгача» за огромную взятку и лишили звания
«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому
Фон дер Ляйен назвала основную тему переговоров с Рубио
В Чебоксарах беспилотники ударили по мирным жителям
Пользователи WhatsApp в России снова столкнулись с масштабным сбоем
В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян
Жители Запорожской области распродают квартиры по цене смартфона
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Во Владивостоке школьник выстрелил из газового пистолета во время урока
Назван простейший способ сделать секс лучше
Собственникам квартир напомнили о новых требованиях и ограничениях
В России предложили ввести алименты для бывших жен, посвятивших себя семье
Точечные удары в ЛНР, провал украинской ПВО: новости СВО к утру 26 ноября
В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты
Какао рухнуло в цене на бирже: когда подешевеют шоколад и конфеты на полках
В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА
«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов
Дмитриев одним словом ответил на слухи об утечке его разговора с Уиткоффом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 ноября
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.