До 80% квартир бизнес-класса распродается до окончания строительства

Аналитики OCTOBER GROUP зафиксировали наиболее высокую активность покупателей на стартовом этапе строительства и на этапе визуальной готовности здания. Таким образом, на стадии котлована реализуется 13% предложений, а на стадии готовности монолита и старте фасадных работ — 16% лотов от общего объема. По мере продвижения строительства проекта характер потребительского спроса значительным образом меняется: если на начальном этапе более 50% сделок приходится на студии, то на финальных этапах строительства их доля снижается до 7%, а спрос в это время пропорционально смещается в сторону двухкомнатных квартир.

Поведение покупателей на разных стадиях реализации проекта ключевым образом отличается. На стартовом этапе проекта — в период выхода на рынок — аналитики зафиксировали пик инвестиционной активности. Например, по полученным данным из ноябрьского исследования OCTOBER GROUP, свыше 50% сделок приходится на студии, более 30% — на однокомнатные квартиры, 19% — на двухкомнатные, а доля трехкомнатных лотов остается минимальной. Данный тренд подтверждает динамика потребительского интереса с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года. Количество запросов на квартиры, находящиеся в момент приобретения на стадии котлована, выросло на 153% — инвесторы все чаще стремятся зафиксировать минимальную стоимость квадратного метра и приобрести наиболее ликвидные форматы.

Во время перехода проекта к возведению надземной части конструкции здания структура спроса становится значительно сбалансированнее. На студии и однокомнатные квартиры приходится в общей сложности примерно 65%, также растет интерес к двухкомнатным лотам (25%), а доля трехкомнатных квартир уже становится заметнее — около 9%. Именно на этом этапе специалисты фиксируют один из самых высоких уровней покупательской активности — около 13% продаж от общего объема реализации. Рост поисковой активности в то же время отражает стабильный интерес к проектам на ранних стадиях строительства: за последние 12 месяцев количество запросов на покупку лотов на этой стадии увеличилось на 7%.

На завершающей стадии строительства покупатели отдают предпочтение более просторным форматам: доля двухкомнатных лотов достигает 62%, тогда как студии составляют лишь 7%. В среднем по рынку к финальным стадиям в Московском регионе распродается около 60–70% лотов в зависимости от локации и общего объема квартир, однако в отдельных проектах эта доля превышает 80%. Так, в III квартале 2025 года, когда в Stories на Мосфильмовской завершалось строительство, снимались леса и начала работу приемочная комиссия, в продаже осталось менее 20% свободных квартир, включая эксклюзивные планировки и пентхаусы, которые традиционно выводятся на рынок на более поздних стадиях, — прокомментировала директор по маркетингу OCTOBER GROUP Юлия Леонова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всплеск спроса также приходится на момент визуальной готовности строительства — когда здание уже возведено, полностью реализован монолитный каркас, активно ведутся фасадные работы и остекление. На данном этапе формируется свыше 16% всего объема продаж. Доля студий в это время снижается до 10%, тогда как двухкомнатные лоты занимают в районе 35% сделок, а трехкомнатные квартиры — около 12%. На этой стадии к выбору активно подключаются семьи, которые оценивают архитектуру, темпы строительства, видовые характеристики и готовы принимать решение о покупке более просторного жилья для постоянного проживания на длительный период. Поэтому количество поисковых запросов на объекты в этой стадии строительства растет — на 54,6% с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года.

Читайте также:

Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году, как сэкономить

Раскрыта стоимость самого большого жилья в России

Раскрыта стоимость самого дорогого загородного дома в России