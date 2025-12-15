Переговоры европейских министров с Уиткоффом и Кушнером сорвались Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом и Кушнером из-за срыва связи

Главы МИД стран ЕС не смогли провести видеоконференцию со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции. По ее словам, разговор не состоялся из-за сбоя связи, передает ТАСС.

Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака, — сказала Каллас.

Глава евродипломатии также отметила, что ЕС потратил в 2025 году €27 млрд на поставки оружия Украине. Она назвала эту сумму рекордной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что представители европейских стран используют украинский конфликт, чтобы самоутвердиться. По его словам, ЕС также вставляет палки в колеса США, а также всем сторонникам справедливого урегулирования.

Каллас между тем заявила, что странам Евросоюза становится все сложнее договориться об изъятии российских активов под видом «репарационного кредита». Центральный банк РФ на этом фоне подал иск к международному депозитарию Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей.