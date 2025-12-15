Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 19:06

Переговоры европейских министров с Уиткоффом и Кушнером сорвались

Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом и Кушнером из-за срыва связи

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Главы МИД стран ЕС не смогли провести видеоконференцию со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции. По ее словам, разговор не состоялся из-за сбоя связи, передает ТАСС.

Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака, — сказала Каллас.

Глава евродипломатии также отметила, что ЕС потратил в 2025 году €27 млрд на поставки оружия Украине. Она назвала эту сумму рекордной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что представители европейских стран используют украинский конфликт, чтобы самоутвердиться. По его словам, ЕС также вставляет палки в колеса США, а также всем сторонникам справедливого урегулирования.

Каллас между тем заявила, что странам Евросоюза становится все сложнее договориться об изъятии российских активов под видом «репарационного кредита». Центральный банк РФ на этом фоне подал иск к международному депозитарию Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей.

Евросоюз
Кая Каллас
США
Джаред Кушнер
Стив Уиткофф
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
В Европе потребовали от Киева отчитаться о потраченных средствах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.