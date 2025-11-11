Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 07:00

Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году, как сэкономить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сейчас в России снять квартиру можно дешевле, чем раньше, из-за большого выбора предложений на рынке. Но эта ситуация продлится не вечно: по прогнозам аналитиков, в 2026 году цены могут снова пойти вверх. NEWS.ru рассказывает, в какое время года лучше всего искать жилье, чтобы не переплачивать, и как еще можно сэкономить на аренде.

Как выросли цены на аренду в 2025 году

По данным экспертов, динамика цен на арендное жилье в крупных городах России кардинально изменилась по сравнению с прошлыми годами. Рост арендных ставок существенно замедлился.

Как рассказала NEWS.ru директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова, если в 2024 году ставки аренды демонстрировали резкий подъем — 38,4% для однокомнатных и 34,1% для двухкомнатных квартир, то в текущем году рост составил всего 1,8% и 5,2% соответственно. Основной причиной такой ситуации она назвала «существенный рост объема предложения», подчеркнув, что «количество сдаваемых квартир выросло в среднем на 30–40%».

По мнению эксперта, это связано с выходом на рынок инвестиционных квартир, а также с тем, что съемное жилье стали освобождать те, кто дождался сдачи домов, построенных по льготной ипотеке.

Схожую оценку ситуации представил NEWS.ru и главный аналитик ЦИАН Алексей Попов. Согласно его расчетам, текущие средние ставки аренды лишь незначительно превышают прошлогодние показатели, прибавив примерно 1%. Попов пояснил, что всю первую половину 2025 года ставки аренды снижались, а их летний рост составил всего 10%, что заметно меньше, чем в 2023 и 2024 годах, когда они увеличивались на 25–30%. В качестве вероятных причин такого тренда аналитик назвал эффект высокой базы и замедление темпов роста зарплат.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как изменится стоимость аренды в 2026 году

По мнению экспертов, кардинального снижения цен на аренду квартир в 2026 году уж точно ждать не стоит.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, в ряде регионов возможно даже повышение стоимости. Он уточняет, что наиболее заметный рост цен, особенно на посуточную аренду, будет наблюдаться в летний период в южных регионах и популярных туристических местах. При этом «на рынке возможен спад цен в конце мая — начале июня», что традиционно связано с окончанием учебного года и общим снижением спроса, отмечает она. Наиболее востребованными в течение года останутся квартиры с хорошей транспортной доступностью.

Что касается долгосрочной аренды, то «рост ставок возможен в районе 10–15%» к осени, допустила Коваленко. Этот тренд, по ее мнению, затронет крупные образовательные и деловые центры, такие как Новосибирск, Томск, Казань и города федерального значения.

Павлинова не ждет заметного подорожания аренды в ближайшие месяцы. По ее словам, потенциал для роста пока исчерпан» и цены могут даже несколько снизиться.

Это объясняется продолжающимся увеличением предложения на рынке и растущей конкуренцией среди арендодателей, которым, несмотря на рост расходов на содержание жилья, становится все сложнее удерживать ставки на прежнем уровне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин спрогнозировал «умеренный рост» арендных ставок — в пределах 10–15%. Главным фактором, определяющим эту динамику, он назвал ключевую ставку ЦБ. Ее ожидаемое снижение до 13–15% к концу 2026 года (сейчас 16,5%) поддержит спрос на аренду, пока ипотека не станет массово доступной.

В любом случае период резкого роста цен остался позади. Как отметил эксперт, предложение на рынке за последние два года выросло почти в два раза, что создает здоровую конкуренцию и сдерживает цены.

При этом рынок переживает этап расслоения. На квартиры в новостройках с современным ремонтом и продуманной планировкой сохраняется высокий спрос, и их стоимость будет продолжать расти, подчеркнул Тумин.

А вот жилье с ремонтом «из прошлого века» теряет в цене и привлекательности. Потенциальные арендаторы, особенно молодые семьи и профессионалы, готовы платить за комфорт и качество. «В некоторых центральных районах Москвы, например в Мещанском, цены уже упали на 30% — это как раз старые квартиры, которые не отвечают запросам современных арендаторов», — уточнил Тумин.

Как теперь можно сэкономить на аренде

Эксперты дают несколько советов, как сэкономить на жилье:

  • Снимайте в «низкий» сезон. Лучше всего искать квартиру в январе или с мая по июль, когда спрос ниже и можно договориться о скидке в 5–10%.
  • Рассмотрите соседей. Аренда двух- или трехкомнатной квартиры на несколько человек обойдется гораздо дешевле, чем отдельные «однушки» для каждого. Экономия может составить от 20% до 50%.
  • Подходите проще к выбору. Если согласиться на квартиру в менее популярном районе или без мебели и техники, можно сэкономить 20–30%.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, сейчас аренда может быть выгоднее покупки. При высоких ставках по вкладам (до 18%) деньги на депозите могут полностью покрывать расходы на аренду (которые обычно составляют 4–6% от стоимости квартиры в год), заметил Тумин. Конечно, это не для всех: если вы хотите прочно осесть на одном месте на десятилетия, своя квартира — лучший выбор. Но для тех, чьи планы могут меняться, аренда выглядит разумным финансовым решением, резюмировал собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Налоговый вычет за аренду квартиры: как еще сэкономить при съеме жилья

Россиянам компенсируют аренду жилья: сколько выплатят, условия получения

Ипотека подешевела: когда выгоднее всего брать кредит на квартиру

аренда
ставки
недвижимоcть
жилье
цены
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор объяснил, почему советы Ниинисте насчет России не спасут Европу
Башаров рассказал о неизлечимом кардиологическом заболевании
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 ноября: инфографика
Раскрыта сумма, которую Генпрокуратура потребовала взыскать с Кибовского
Аналитик назвала сумму перевода, которая встревожит банки
Точными ударами разнесли позиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 ноября
Россиянам рассказали, какую компенсацию могут получить застрявшие в лифте
Стала известна главная причина обысков у «кошелька» Зеленского
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Россию ночью
В России впервые рассмотрят дело о военном положении
На Украине опровергли мифы Киева о минимальных потерях ВСУ
Россиянам дали советы, которые сэкономят миллионы рублей при постройке дома
Трамп пожаловался, что в Белом доме невозможно принять важного гостя
Булыкин призвал заменить 80% легионеров в РПЛ из-за поведения Нгамале
Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году, как сэкономить
Корабельное оружие «украсило» российский «Урал» в зоне СВО
Готовим татарский элеш с курицей и картошкой: секрет самого сочного пирога
США нашли выход из рекордного по времени шатдауна
Погодный коллапс на Камчатке: людей просят не покидать дома, что известно
Раскрыто, какие штрафы грозят за срыв подготовки к отопительному сезону
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.