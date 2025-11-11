Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году, как сэкономить

Сейчас в России снять квартиру можно дешевле, чем раньше, из-за большого выбора предложений на рынке. Но эта ситуация продлится не вечно: по прогнозам аналитиков, в 2026 году цены могут снова пойти вверх. NEWS.ru рассказывает, в какое время года лучше всего искать жилье, чтобы не переплачивать, и как еще можно сэкономить на аренде.

Как выросли цены на аренду в 2025 году

По данным экспертов, динамика цен на арендное жилье в крупных городах России кардинально изменилась по сравнению с прошлыми годами. Рост арендных ставок существенно замедлился.

Как рассказала NEWS.ru директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова, если в 2024 году ставки аренды демонстрировали резкий подъем — 38,4% для однокомнатных и 34,1% для двухкомнатных квартир, то в текущем году рост составил всего 1,8% и 5,2% соответственно. Основной причиной такой ситуации она назвала «существенный рост объема предложения», подчеркнув, что «количество сдаваемых квартир выросло в среднем на 30–40%».

По мнению эксперта, это связано с выходом на рынок инвестиционных квартир, а также с тем, что съемное жилье стали освобождать те, кто дождался сдачи домов, построенных по льготной ипотеке.

Схожую оценку ситуации представил NEWS.ru и главный аналитик ЦИАН Алексей Попов. Согласно его расчетам, текущие средние ставки аренды лишь незначительно превышают прошлогодние показатели, прибавив примерно 1%. Попов пояснил, что всю первую половину 2025 года ставки аренды снижались, а их летний рост составил всего 10%, что заметно меньше, чем в 2023 и 2024 годах, когда они увеличивались на 25–30%. В качестве вероятных причин такого тренда аналитик назвал эффект высокой базы и замедление темпов роста зарплат.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как изменится стоимость аренды в 2026 году

По мнению экспертов, кардинального снижения цен на аренду квартир в 2026 году уж точно ждать не стоит.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, в ряде регионов возможно даже повышение стоимости. Он уточняет, что наиболее заметный рост цен, особенно на посуточную аренду, будет наблюдаться в летний период в южных регионах и популярных туристических местах. При этом «на рынке возможен спад цен в конце мая — начале июня», что традиционно связано с окончанием учебного года и общим снижением спроса, отмечает она. Наиболее востребованными в течение года останутся квартиры с хорошей транспортной доступностью.

Что касается долгосрочной аренды, то «рост ставок возможен в районе 10–15%» к осени, допустила Коваленко. Этот тренд, по ее мнению, затронет крупные образовательные и деловые центры, такие как Новосибирск, Томск, Казань и города федерального значения.

Павлинова не ждет заметного подорожания аренды в ближайшие месяцы. По ее словам, потенциал для роста пока исчерпан» и цены могут даже несколько снизиться.

Это объясняется продолжающимся увеличением предложения на рынке и растущей конкуренцией среди арендодателей, которым, несмотря на рост расходов на содержание жилья, становится все сложнее удерживать ставки на прежнем уровне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин спрогнозировал «умеренный рост» арендных ставок — в пределах 10–15%. Главным фактором, определяющим эту динамику, он назвал ключевую ставку ЦБ. Ее ожидаемое снижение до 13–15% к концу 2026 года (сейчас 16,5%) поддержит спрос на аренду, пока ипотека не станет массово доступной.

В любом случае период резкого роста цен остался позади. Как отметил эксперт, предложение на рынке за последние два года выросло почти в два раза, что создает здоровую конкуренцию и сдерживает цены.

При этом рынок переживает этап расслоения. На квартиры в новостройках с современным ремонтом и продуманной планировкой сохраняется высокий спрос, и их стоимость будет продолжать расти, подчеркнул Тумин.

А вот жилье с ремонтом «из прошлого века» теряет в цене и привлекательности. Потенциальные арендаторы, особенно молодые семьи и профессионалы, готовы платить за комфорт и качество. «В некоторых центральных районах Москвы, например в Мещанском, цены уже упали на 30% — это как раз старые квартиры, которые не отвечают запросам современных арендаторов», — уточнил Тумин.

Как теперь можно сэкономить на аренде

Эксперты дают несколько советов, как сэкономить на жилье:

Снимайте в «низкий» сезон. Лучше всего искать квартиру в январе или с мая по июль, когда спрос ниже и можно договориться о скидке в 5–10%.

Рассмотрите соседей. Аренда двух- или трехкомнатной квартиры на несколько человек обойдется гораздо дешевле, чем отдельные «однушки» для каждого. Экономия может составить от 20% до 50%.

Подходите проще к выбору. Если согласиться на квартиру в менее популярном районе или без мебели и техники, можно сэкономить 20–30%.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, сейчас аренда может быть выгоднее покупки. При высоких ставках по вкладам (до 18%) деньги на депозите могут полностью покрывать расходы на аренду (которые обычно составляют 4–6% от стоимости квартиры в год), заметил Тумин. Конечно, это не для всех: если вы хотите прочно осесть на одном месте на десятилетия, своя квартира — лучший выбор. Но для тех, чьи планы могут меняться, аренда выглядит разумным финансовым решением, резюмировал собеседник NEWS.ru.

