Россиянам компенсируют аренду жилья: сколько выплатят, условия получения

Молодым семьям с детьми готовы компенсировать расходы на аренду квартир. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Депутаты рассчитывают, что нуждающиеся смогут откладывать средства на покупку собственного жилья. Кому будут полагаться выплаты и как можно сэкономить на аренде уже сейчас, рассказывает NEWS.ru.

Сколько сейчас стоит снять жилье

В среднем по стране помесячная аренда однокомнатной квартиры обойдется в 26,6 тыс. рублей, двухкомнатной — в 33,5 тыс. рублей, трехкомнатной — в 42,9 тыс. рублей, следует из данных «Мира квартир».

Дороже всего сегодня снять квартиру в Москве, где «однушка» стоит 55,5 тыс. рублей в месяц, «двушка» — 66,6 тыс., а «трешка» — 82,6 тыс. На втором месте по дороговизне аренды Сочи (47,9 тыс., 60,4 тыс. и 79,2 тыс. рублей соответственно), на третьем — Санкт-Петербург (38,9 тыс., 49 тыс. и 64 тыс. рублей). Далее следуют Хабаровск, Подмосковье, Якутск, Калининград, Чита и Екатеринбург.

Дешевле всего съемное жилье обойдется арендаторам в Белгороде (17,4 тыс., 22,9 тыс. и 32 тыс. рублей), Пензе (18,5 тыс., 23 тыс. и 28,5 тыс. рублей) и Саранске (18,8, тыс., 26 тыс. и 29,3 тыс. рублей).

В среднем за полгода ставки аренды на однокомнатные квартиры в России снизились на 2,6%, на двухкомнатные — выросли на 0,1%, на трехкомнатные — также увеличились на 1,6%.

Что известно о компенсации семьям аренды жилья

Фракция «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект о ежемесячных выплатах на аренду жилья для молодых семей с детьми. Как рассказал глава фракции Сергей Миронов, 8 июля он был внесен в Госдуму.



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Размер компенсации зависит от количества детей:

50% арендной платы — для семей с одним ребёнком

70% — с двумя детьми

100% — для многодетных (трое и более детей)

Право на выплаты получат только российские граждане. Но есть возрастное ограничение: оба родителя должны быть младше 36 лет. Кроме того, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.

Как долго придется копить на первый взнос по ипотеке

По статистике за 2024 год, жилье в России арендуют около 3,8 млн молодых семей, у 68% расходы на аренду превышают треть совокупного дохода, рассказал Миронов. Новая программа поддержки, по его оценкам, может охватить приблизительно 950 тыс. молодых семей. «Из них 70% за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке», — подчеркнул депутат.



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По оценкам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, если аренда за квартиру составляет 30 тыс. рублей, можно получить 21 тыс. рублей компенсации, остается платить 9000 рублей. «При ежемесячной экономии в 21 тыс. и откладывании их на первоначальный взнос, можно накопить за 10 лет 2,5 млн рублей», — говорит собеседник NEWS.ru.

Как раньше молодым семьям хотели помочь с арендой

Минстрой еще в 2023 году предлагал запустить программу компенсации 50% за съемное жилье россиянам до 35 лет. Условием для субсидирования тогда должно было стать накопление первого взноса по ипотеке для покупки жилья в новостройках. Чиновники рассчитывали, что при субсидировании молодежь сможет накопить на первый взнос по ипотеке за пару лет.

В частности, сообщалось, что средний размер субсидии может составить 18 тыс. рублей, а компенсация аренды — до 75% платежа, но не более одного МРОТ по региону. Но, видимо, потом решили сократить льготу до 50% от платежа, а в конечном итоге от запуска программы вообще отказались.

Грозит ли та же участь законопроекту Миронова — вопрос.

Как еще сегодня можно сэкономить на аренде квартиры

Жилье за счет работодателя

Иногда затраты на аренду жилья гражданину может компенсировать работодатель. По закону эта обязанность возникает в случае, если он пригласил на работу иногороднего сотрудника, то есть когда последний, по предварительному согласованию, переезжает в другую местность. Иными словами, когда переезд связан именно с рабочей необходимостью.

Тогда компания компенсирует траты, связанные с переездом работника и членов его семьи, перевозкой личного имущества и обустройством на новом месте (основания для компенсаций закреплены в статье 169 ТК РФ).

Гораздо реже бизнес выплачивает компенсацию за съем жилья добровольно. Причем он может как компенсировать понесенные затраты работникам, так и арендовать жилое помещение для их размещения самостоятельно.

Жилье за счет государства

Некоторым категориям граждан оплату аренды жилья компенсирует государство. В частности, сотрудникам полиции и Росгвардии. Условием для получения компенсации является отсутствие дома или квартиры в собственности в населенном пункте, где служит силовик, а также невозможность предоставления жилья работодателем. Также компенсацию могут оформить члены семей сотрудников, погибших или умерших во время службы. Здесь условия схожие: работодатель сотрудника не может предоставить им жилье, они не снимают жилье по договору социального найма и не имеют своего жилья.



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Максимальный размер компенсации в Москве и Санкт-Петербурге — 15 тыс. руб., в других городах и населенных пунктах — 2700–3600 руб. Эти суммы увеличиваются на 50%, если с сотрудником живут трое и больше членов семьи или если семья погибшего сотрудника состоит из трех и более человек.

Важно: компенсация аренды возможна только при отсутствии свободной служебной жилой площади. Поэтому сначала подается рапорт на предоставление служебного жилья.

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