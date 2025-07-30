Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА

Вратарь Игорь Акинфеев является героем поколения, который заслужил бюст на домашней арене ЦСКА, заявил Metaratings тренер Александр Тарханов. Он напомнил, что за 17 лет в команде голкипер провел более 800 матчей за клуб.

ЦСКА будет решать, нужно ли как-то увековечить его память после завершения карьеры. На мой взгляд, Акинфеев заслуживает всего. Нужно возвести в его честь какой-то бюст на стадионе. Игорь приносит пользу ЦСКА даже в 39 лет. Акинфеев будет играть, пока футбол ему не надоест. Он один из лучших вратарей РПЛ на данный момент, — сказал Тарханов.

Ранее Акинфеев после победы ЦСКА в суперфинале Кубка России стал самым титулованным спортсменом в истории отечественного футбола. Ни один другой из ныне играющих футболистов не завоевал такого числа наград. Вратарь провел первый кубковой матч в карьере в далеком 2003 году. С тех пор он успел шесть раз победить в Российской премьер-лиге, забрать восемь Кубков России, семь раз выиграть Суперкубок России, а также стать обладателем Кубка УЕФА.