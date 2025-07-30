Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке

Мужчину весом 180 кг подбросило в безопасном месте во время землетрясения на Камчатке, рассказала NEWS.ru местная жительница Дарья. Сама она находится в Москве и вернется домой только 6 августа. Речь идет о ее супруге, который остался в регионе стихийного бедствия вместе с сыном.

Муж сказал, что такого вообще не встречал. Обычно он у меня такой спокойный, выдержанный в плане землетрясений. И когда они стояли в безопасном месте, его подбросило, хотя он тяжелый человек, он где-то около 180 кг весит. Но они в порядке, все они сейчас на даче, у знакомых. Ну как, в порядке. Трясет еще, — сказала она.

Ранее местные жители рассказали, что землетрясение, обрушившееся на Камчатку, было не только сильным, но и долгим. По их словам, это нехарактерно для полуострова. Жительница Петропавловска-Камчатского по имени Вера, которая в момент подземных толчков находилась на четвертом этаже дома, отметила, что здание начало трясти очень сильно, из-за чего оно стало раскачиваться.

По словам другой жительницы Петропавловска-Камчатского Марины, «машины шатало из стороны в сторону». Они переехали с семьей на Камчатку из Приморья, из-за чего «не сразу поняли, в чем дело».

Цунами обрушилось на Елизовский район Камчатки утром 30 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители также засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.