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30 июля 2025 в 13:15

Силовики нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии

В Ингушетии сотрудники силовых структур проводят обыски в здании Минобрнауки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители силовых структур нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии, сообщает ТАСС. В правоохранительных органах подтвердили проведение соответствующих мероприятий. Официальные причины обысков не разглашаются.

Да, на данный момент силовики проводят обыски в здании министерства образования и науки региона, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Верховный суд Ингушетии решил арестовать бывшего главу минздрава республики Магомедбашира Балаева. В пресс-службе органа сообщили, что его подозревают в хищении свыше 53 млн рублей, которые предназначались для закупки медицинского оборудования.

Генпрокуратура РФ обвинила в хищении полумиллиарда рублей жителей Ингушетии Магомеда-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева вместе с 27 соучастниками. В рамках уголовного дела им также вменяли создание и руководство преступным сообществом. Фигурантов обвинили и в мошенничестве.

В Ингушетии также расследуется уголовное дело против местного предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве на сумму 3 млн рублей. По данным СК РФ, средства были выделены на проведение экономического форума.

Ингушетия
Минобрнауки
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правоохранители
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