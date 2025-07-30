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30 июля 2025 в 13:33

В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать

Виталий Милонов собирается лишить недвижимости мать Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет проверить законность сделки с многомиллионным имуществом писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которое Глуховский переписал на мать. Как заявил сам политик в беседе с NEWS.ru, сделку, которую осуществил писатель, можно признать недействительной.

После тщательной проверки соответствующими органами, сделку Глуховского легко признать недействительной. После этого имущество будет возвращено формальному собственнику, признанному иноагентом. Его имущество можно будет забрать в пользу государства, — заявил Милонов.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что в ближайшее время обратится в Генеральную прокуратуру, чтобы писателя проверили на предмет финансирования западными спецслужбами. Бородин считает, что в данном случае родственники Глуховского являются аффилированными лицами, то есть лицами, финансируемыми иноагентом и помогающими ему осуществлять деятельность на территории РФ. На этом основании у них можно отобрать недвижимость в пользу государства, доказав при этом существующую связь.

Недавно стало известно, что мать писателя Дмитрия Глуховского оказалась в числе богатейших пенсионерок России из-за покупки элитной недвижимости. По данным источника, стоимость ее квартиры в Хамовниках составляет 200 млн рублей.

Дмитрий Глуховский
Виталий Милонов
иноагент
недвижимоcть
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