Панде Диндин устроили пышный праздник по случаю дня рождения

В Московском зоопарке сегодня, 30 июля, отпраздновали день рождения панды Диндин, передает корреспондент NEWS.ru. Для нее подготовили торт из бамбука, украшенный живыми цветами. В вольере также повесили праздничную растяжку.

На мероприятие пришло много посетителей, несмотря на жару. Перед гостями выступал балет Аллы Духовой, дети также участвовали в танцах. Кроме того, зоопарк посетили супруга посла КНР в России Чжан Ханьхуэя и советник по культуре китайского дипведомства.

Панда Диндин прибыла в Россию 29 апреля 2019 года из провинции Сычуань. С ней также привезли самца Жуи. За несколько лет они адаптировались к новым условиям и стали родителями — у пары родилась малышка Катюша. Имена для животных выбрали китайские специалисты: Жуи переводится как «благополучие», а Диндин — как «капля».

Сотрудники Московского зоопарка прошли стажировку в КНР, где обучались содержанию панд и перенимали опыт по их разведению и уходу. Ведутся совместные исследования с китайскими коллегами: специалисты следят за здоровьем животных, проводят анализы, наблюдают за поведением и отправляют данные в научные центры на их родине.