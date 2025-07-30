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30 июля 2025 в 13:28

Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ

Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кемеровский областной суд вынес приговор жителю Новокузнецка Ивану Назарову по делу о государственной измене, передает РИА Новости. Россиянину назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оказалось, что он собирал денежные средства и перечислял их в фонд, который оказывал финансовую помощь вооруженным силам Украины.

Суд установил, что 29-летний Назаров, ранее не судимый, совершил преступления, предусмотренные статьей 275 УК РФ (государственная измена, то есть оказание гражданином Российской Федерации финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ) и пунктом «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ). Согласно предъявленному обвинению, подсудимый в 2023 году через интернет призывал к действиям, направленным против безопасности России.

Суд рассмотрел уголовное дело в закрытом заседании. Судья огласил приговор, согласно которому, по совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний, Ивану Ивановичу Назарову окончательно назначили 14 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, а также получит ограничение свободы на один год.

Ранее Мосгорсуд признал супружескую пару виновными в госизмене за сбор данных об объектах Минобороны России. Павла Коротича и Валерию Егорову осудили на 15 и 17 лет лишения свободы.

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