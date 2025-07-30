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30 июля 2025 в 05:25

Семейную пару приговорили к сроку за видеосъемку военных объектов

Мосгорсуд приговорил двоих россиян к 15 и 17 годам за сбор данных об объектах МО

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Мосгорсуд признал Павла Коротича и Валерию Егорову виновными в госизмене за сбор данных об объектах Минобороны. Супругов осудили на 15 и 17 лет лишения свободы соответственно, также Егоровой вменили хранение наркотиков и легализацию доходов, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Следствие установило, что в мае 2023 года женщина установила контакт с представителем разведки Минобороны Украины и получила задание на сбор сведений о военных объектах в Москве и области. Вместе с Коротичем она вела скрытую съемку зданий, ограждений, служебных табличек и сотрудников на объектах Минобороны и Росгвардии. Коротич контролировал обстановку и сопровождал жену на ее автомобиле. Данные передавались куратору, за что Егорова получила $240 в криптовалюте. Часть суммы была переведена на их банковские карты.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Коротича — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналистку RusNews Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в экстремистском сообществе. Суд также установил, что женщина распространяла ложную информацию о действиях ВС России.

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