Российскую журналистку приговорили к 12 годам заключения

Журналистку RusNews Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в экстремистском сообществе, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале. Суд также установил, что женщина распространяла ложную информацию о действиях ВС России.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

По данным суда, Комлева была членом организованной группы. Ее действия мотивировались политической и идеологической ненавистью, а также враждебностью к определенной социальной группе. Суд признал, что Комлева участвовала в деятельности сообщества, целью которого было нарушение прав и свобод граждан, а также угроза общественной безопасности и государственным интересам. Вину она не признала.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова до 20 сентября по делу о взятках. Следствие считает, что журналисты платили правоохранителям за служебную информацию в нескольких регионах. Трифонов, не признавая вину, пояснил, что оплачивал только материалы о светских и спортивных событиях. Защита просила не применять меру пресечения, ссылаясь на положительную характеристику подзащитного.