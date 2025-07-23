Главреда Telegram-канала Baza арестовали почти на два месяца Замоскворецкий суд Москвы арестовал главреда Telegram-канала Baza до 20 сентября

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова сроком на 1 месяц и 27 суток, то есть до 20 сентября, сообщает корреспондент NEWS.ru. Журналиста обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

При этом защита настаивала на том, что Трифонов не признает вину и характеризуется исключительно положительно. В связи с этим адвокат Алексей Михальчик просил суд не избирать в отношении его подопечного меру пресечения, связанную с лишением свободы.

По версии Следственного комитета РФ, журналисты Baza платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Трифонов в свою очередь утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по статье о даче взятки, в их случае — полицейским. Кроме того, журналистов могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн рублей.