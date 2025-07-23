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23 июля 2025 в 11:47

Главреду Baza Трифонову грозит 12 лет колонии по делу о взятках полицейским

Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по статье о даче взятки, в их случае — полицейским. Кроме того, журналистов могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн рублей, пишет ТАСС.

Согласно УК РФ, Трифонову и Лукьяновой может грозить штраф до 60-кратного размера взятки или без него, а также запрет занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком до семи лет. Главред Baza и продюсер не признают вину.

Ранее появилась информация о проведении оперативных мероприятий в офисе Telegram-канала. Находившиеся в помещении сотрудники перестали отвечать на звонки. В Сети также появились видеозаписи, на которых запечатлен процесс обыска с участием работников издания и представителей правоохранительных органов. СК потребовал арестовать Трифонова и Лукьянову.

Тем временем в правоохранительных органах сообщили, что редактора URA.RU Игоря Сергеева не задерживали. Его доставили для участия в следственном действии в качестве свидетеля. Другие подробности не раскрываются.

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