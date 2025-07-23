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23 июля 2025 в 10:04

Раскрыта причина «задержания» редактора URA.RU

ТАСС: редактора URA.RU Сергеева привлекли в качестве свидетеля

Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Редактора URA.RU Игоря Сергеева не задерживали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его доставили для участия в следственном действии в качестве свидетеля. Другие подробности не раскрываются.

Это не задержание, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия, согласно ст. 188 УПК РФ. Сейчас он находится в статусе свидетеля, — отметили в правоохранительных органах.

Защита Сергеева сообщила, что его доставили в отдел утром 23 июля. По данным адвокатов редактора, следователь, занимающийся делом, отказывается раскрывать его местонахождение. По предварительной информации, Сергеев проходит свидетелем по делу свердловского журналиста Дениса Аллаярова, который уже больше месяца находится под стражей в СИЗО.

Арестованного подозревают в даче взятки правоохранителям за получение информации о совершенных в регионе преступлениях. В деле Аллаярова нет других эпизодов. Перед заключением под стражу прошли обыски в офисе редакции и по адресам проживания нескольких журналистов.

Ранее правоохранители задержали полицейских в трех регионах за передачу данных Telegram-канала Baza. По данным МВД, они отправляли служебную информацию о новостном источнике третьим лицам при исполнении должностных обязанностей.

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