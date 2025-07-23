Редактора URA.RU задержали правоохранители

В Екатеринбурге правоохранители задержали Игоря Сергеева, регионального редактора URA.RU, сообщает информагентство. Он проходит в качестве свидетеля по делу свердловского журналиста Дениса Аллаярова.

Источник отмечает, что Сергеева доставили на допрос в управление Следственного комитета, однако его адвокаты не располагают информацией о его текущем местонахождении. Защита сообщила, что задержание Сергеева произошло утром 23 июля. Следователь, занимающийся делом, отказывается раскрывать, где именно находится журналист.

Аллаяров уже более месяца находится под стражей в СИЗО. Его подозревают в получении информации о криминальных происшествиях в Свердловской области, включая случай убийства между собутыльниками. В деле Аллаярова нет других эпизодов. Перед арестом прошли обыски в офисе редакции и по адресам проживания нескольких журналистов. Коллеги не подтвердили вину Аллаярова.

Ранее правоохранители задержали полицейских в трех регионах за передачу данных Telegram-канала Baza. По данным МВД, они отправляли служебную информацию о новостном источнике третьим лицам при исполнении должностных обязанностей.