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23 июля 2025 в 10:18

Следователи потребовали ареста главного редактора Baza

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России потребовал ареста главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он проходит по делу о даче взятки сотрудникам полиции. По данным источника, следователи также требуют арестовать коллегу Трифонова Татьяну Лукьянову.

СК намерен выйти в суд с ходатайством об аресте Трифонова и Лукьяновой, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о проведении оперативных мероприятий в офисе Baza. Находившиеся в помещении сотрудники перестали отвечать на звонки. В Сети также появились видеозаписи, на которых запечатлен процесс обыска с участием работников издания и представителей правоохранительных органов.

Адвокат Алексей Михальчик сообщил о задержании пяти работников Baza. Среди них оказался и Трифонов. Журналистов доставили на допрос.

Позднее источники в правоохранительных органах подтвердили, что Трифонову предъявлено обвинение в совершении преступления. Следствие считает его участником группы, организовавшей дачу взятки в особо крупном размере. Сам Трифонов отвергает обвинения.

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