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30 июля 2025 в 13:36

«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках

Автоэксперт Кадаков: у китайских грузовиков есть проблемы с тормозной системой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые китайские грузовики представляют угрозу из-за неисправной тормозной системы, заявил NEWS.ru автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, отдельные модели не соответствуют заявленным при сертификации характеристикам, а их тормоза работают на пределе допустимой эффективности.

У китайских компаний с некоторыми машинами есть проблемы. Они были и раньше. То, что продается, не совсем соответствует тому, что было заявлено во время сертификации автомобилей. Когда есть какие-то несоответствия в каких-то маркировках, еще как-то можно с этим мириться. Но есть машины, у которых, например, плохо работают тормоза. Тормозная система у некоторых машин на грани допустимой эффективности при нормальной нагрузке. Поскольку эти машины ездят с большим перегрузом, то это просто запрограммированные капсулы смерти, — пояснил Кадаков.

Он подчеркнул, что помимо тормозов у китайских грузовиков есть и другие проблемы. По его словам, они связаны с нарушением уровня шума, однако являются менее критичными, поскольку не влияют на ездовые свойства автомобиля.

Мы периодически видим истории, когда какой-нибудь китайский грузовик с щебенкой куда-нибудь врезается. Именно поэтому они ездят быстро, тормоза не срабатывают. Там и другие есть проблемы, когда они не соответствуют по уровню шума или звука. Тоже неправильно, но с этим еще как-то можно мириться. То, что есть вещи, которые опасно влияют на ездовые свойства автомобиля — это уже совсем плохо. Поэтому надо соблюдать требования российского законодательства и требования Росстандарта, и все будет нормально, — резюмировал Кадаков.

Ранее в России запретили продажу китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak и их шасси. Соответствующее решение принял Росстандарт. Причиной стало несоответствие большегрузов обязательным требованиям. В ведомстве отметили, что при проверке нашли много нарушений.

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