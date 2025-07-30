«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках

Некоторые китайские грузовики представляют угрозу из-за неисправной тормозной системы, заявил NEWS.ru автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, отдельные модели не соответствуют заявленным при сертификации характеристикам, а их тормоза работают на пределе допустимой эффективности.

У китайских компаний с некоторыми машинами есть проблемы. Они были и раньше. То, что продается, не совсем соответствует тому, что было заявлено во время сертификации автомобилей. Когда есть какие-то несоответствия в каких-то маркировках, еще как-то можно с этим мириться. Но есть машины, у которых, например, плохо работают тормоза. Тормозная система у некоторых машин на грани допустимой эффективности при нормальной нагрузке. Поскольку эти машины ездят с большим перегрузом, то это просто запрограммированные капсулы смерти, — пояснил Кадаков.

Он подчеркнул, что помимо тормозов у китайских грузовиков есть и другие проблемы. По его словам, они связаны с нарушением уровня шума, однако являются менее критичными, поскольку не влияют на ездовые свойства автомобиля.

Мы периодически видим истории, когда какой-нибудь китайский грузовик с щебенкой куда-нибудь врезается. Именно поэтому они ездят быстро, тормоза не срабатывают. Там и другие есть проблемы, когда они не соответствуют по уровню шума или звука. Тоже неправильно, но с этим еще как-то можно мириться. То, что есть вещи, которые опасно влияют на ездовые свойства автомобиля — это уже совсем плохо. Поэтому надо соблюдать требования российского законодательства и требования Росстандарта, и все будет нормально, — резюмировал Кадаков.

Ранее в России запретили продажу китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak и их шасси. Соответствующее решение принял Росстандарт. Причиной стало несоответствие большегрузов обязательным требованиям. В ведомстве отметили, что при проверке нашли много нарушений.