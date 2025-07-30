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30 июля 2025 в 11:57

В России запретили продажу некоторых китайских грузовиков

В России запретили продажу китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak

В России запретили продажу китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak и их шасси. Соответствующее решение принял Росстандарт. Причиной стало несоответствие большегрузов обязательным требованиям.

Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов, — говорится в сообщении.

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